Необходимо настроить сеть на Ubuntu 21 с двумя сетевыми интерфейсами. Первый интерфейс должен выходить в интернет с заданным IP и шлюзом, второй — подключаться к локальной сети через Микротик. Требуется обеспечить корректное взаимодействие между интернетом и локальной сетью.
SMM agency
- Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести базу данных 1С 7.7 с локального компьютера на VPS с Windows 10. Также требуется обновить программу и обучить пользователя работе с ней. База данных представлена в виде файлов, лицензия не требуется.1С-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
2 Микротика со статическими IP нужно объединить в одну сеть( клиенты должны видеть друг друга) и научить меня это делать Жду предложений)Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задача Есть модем, на нем нет DHCP, можно установить любой протокол Есть микротик RB3011 и оборудование на OPenWrt(много разного) Если делать на ОпенВРТ 1)Необходимо создать вирутальный сетевой интерйейс. что-бы он смотрел ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Имеется сервер в дата центре на нем есть 20 IP Имеется сервер дома (статический IP) стоит за микротиком Необходимо, что-бы при подключении к IP дата центра пользователи подключались к компьютеру стоящему дома. ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Настроить подмену tcp ip os fingerprint на ос Ubuntu Server 16.04 (с Linux 3.11 or newer / Linux 2.2.x-3.x на Windows NT). Предпочтительно средствами iptables (nfqueue и т.п.), а не sysctl. На сервере установлен прокси-сервер ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать скрипт, который будет запускаться по крону нажимает нужные кнопки в веб интерфейсе, проверяет действие и делает другое) Просто кликать в браузере и переключать менюшки)Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать скрипт, который бы запускался по крону(или по внешнему пинку) 1) Логин (ввод пароял) 2) http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?goformId=DISCONNECT_NETWORK дальше проверяет, что произошел дисконнект 3) http://192.168.1.1/goform/goform_set_cmd_process?goformId=SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=Only_WCDMA проверяет в строке что-бы появилось 3G ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Мобильное прокси работает по следующей схеме: Компьютер с убунту 16.04 ПО сервера, к нему подключен провод ethernet и USB хаб с мобильными модемами. Работает на основе 3proxy. Операторы в мобильных модемах - Билайн. Проблема: перестают ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
https://github.com/bazuka5801/SteamFakePlayer/tree/master/SteamFakePlayer Там 3 программы, скомпилировать , что-бы запускались и отправить мне)Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
https://github.com/bazuka5801/SteamFakePlayer/tree/master/SteamFakePlayer Там 3 программы, скомпилировать , что-бы запускались и отправить мне)Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доделать маршрутизацию для мобильных прокси 3 Модема интрефейсы подняты по DHCP eth1,2,3 Сетевая карта статика eth0 модемы определяются ip route (с 1 модемом) default via 192.168.88.1 ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Скопировать лендинг, загрузить его на мой хост + внести правки на сайте по моим критериямСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать 3 шаблона для сториес формате ПСД, 1) Шаблон Маникюр за и цена 2) Фото с маникюром по середине Круг в котором цена 3) Свободный шаблонИллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть админка, в которой можно редактировать CSS Index Боди Есть сайт, с которого нужно " слизать " шаблон. И внести коррективы)HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Разработать дизайн для сети студий маникюра https://taplink.cc/mohito.stv Вот что сейчас, кнопки оставить теже разработать графические элементы, концепцию, Любые идеи принимаю)Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать много истаграм сториес, на компьютерных программах (автер эффектс и прочее) и отдать мне исходники, те сделать шаблоныАнимация9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Есть виртуальный сервер , на нем сайт, который работает в режиме CGI при приключении в Ngnix+fastCGI работает только первая страница. Нужно это исправаить) Все это на ISPmanager 5 рут есть)Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт продвижения инстаграм, на нем регистрируются пользователи, необходимо создать в редакторе шаблоны писем для различных случаев 1) Приветствие при регистрации 2) Бесплатный период подходит к концу. 3) Требуется переподключить аккаунт ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт автоматического постинга в социальных сетях с функцией продвижения Настроить все под ключ, что-бы оставалось только заливать креативы и деньги в бюджетКонтекстная реклама23 заявкиЗакрыт6 лет назад