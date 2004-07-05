CuTTeR3

Родион CuTTeR3

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

realitymedia.pro

SMM agency 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Прописать Маршрутизацию 3proxy Ubuntu
Ubuntu
Приятно было работать, когда самому человеку интересно. Спасибо за работу.
Это была единственная заявка на такую не простую и очень специфичную работу) Дмитрий быстро зашел, разобрался, указал на ошибки и устранил их. Сделал правильную маршрутизацию и научил меня рекомендую, все сделано отлично!
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DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Скопировать лендинг Page
Адекватный заказчик, было приятно поработать, оплата в срок. Рекомендую!
Вы выполнено точно и в срок! Хороший и опытный исполнитель!
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Wolfina
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Придумать оформление Taplink для сети студий маникюра
Все хорошо, Спасибо!:)
Отличный исполнитель! Быстро, качественно и красиво) Проблема была в Моем ТЗ
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DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
CSS Сайтa RUST на платформе moscow.ovh
CSS
Быстрая оплата, очень адекватный, один из лучших заказчиков, которых я встречал. Было приятно с вами работать!
Быстро выполнил работу, рекомендую!
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bagas
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Включить работу сайта на Ngnix+fastCGI ISP 5
ISPmanager
Рекомендую. Не проблемный, быстрая оплата.
Хороший и грамотный исполнитель! Рекомендую!
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