Необходимо настроить VPN на данном роутере
Прописать Маршрутизацию 3proxy Ubuntu
Необходимо доделать маршрутизацию для мобильных прокси
3 Модема
интрефейсы подняты по DHCP
eth1,2,3
Сетевая карта статика
eth0
модемы определяются
ip route (с 1 модемом)
default via 192.168.88.1 dev eth0 onlink
192.168.1.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.1.100
192.168.88.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.88.105
3 прокси поднят, могу через него зайти на веб морду модему, но в интернет зайти не могу.
/etc/network/if-up.d/routes-eth1 (есть для каждого интерфейса)
#! /bin/sh
if [ "$iface" = "eth1" ]; then
ip route add 192.168.3.0 dev eth0 src 192.168.3.100 table T1
ip route add default via 192.168.3.1 table T1
ip route add via 192.168.3.0 dev eth1 src 192.168.3.100
ip rule add from 192.168.3.100 table T1
fi
В общем сделать так что-бы можно было ходить в интернет.
Модем - еще 1 сетевая карта в компьютере)
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