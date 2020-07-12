Прописать Маршрутизацию 3proxy Ubuntu

Необходимо доделать маршрутизацию для мобильных прокси

3 Модема

интрефейсы подняты по DHCP

eth1,2,3

Сетевая карта статика

eth0

модемы определяются

ip route (с 1 модемом)

default via 192.168.88.1 dev eth0 onlink

192.168.1.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.1.100

192.168.88.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.88.105

3 прокси поднят, могу через него зайти на веб морду модему, но в интернет зайти не могу.

/etc/network/if-up.d/routes-eth1 (есть для каждого интерфейса)

#! /bin/sh

if [ "$iface" = "eth1" ]; then

ip route add 192.168.3.0 dev eth0 src 192.168.3.100 table T1

ip route add default via 192.168.3.1 table T1

ip route add via 192.168.3.0 dev eth1 src 192.168.3.100

ip rule add from 192.168.3.100 table T1

fi

В общем сделать так что-бы можно было ходить в интернет.

Модем - еще 1 сетевая карта в компьютере)