Прописать Маршрутизацию 3proxy Ubuntu

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Завершен1 заявка508 просмотров

Необходимо доделать маршрутизацию для мобильных прокси

3 Модема

интрефейсы подняты по DHCP 

eth1,2,3

Сетевая карта статика 

eth0

модемы определяются

ip route (с 1 модемом)

default via 192.168.88.1 dev eth0 onlink

192.168.1.0/24 dev eth2  proto kernel  scope link  src 192.168.1.100

192.168.88.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.88.105

3 прокси поднят, могу через него зайти на веб морду модему, но в интернет зайти не могу. 

/etc/network/if-up.d/routes-eth1 (есть для каждого интерфейса)

#! /bin/sh

if [ "$iface" = "eth1" ]; then

    ip route add 192.168.3.0 dev eth0 src 192.168.3.100 table T1

    ip route add default via 192.168.3.1 table T1

    ip route add via 192.168.3.0 dev eth1 src 192.168.3.100

    ip rule add from 192.168.3.100 table T1

fi

В общем сделать так что-бы можно было ходить в интернет. 

Модем - еще 1 сетевая карта в компьютере)

Ubuntu
5 лет назад
CuTTeR3
Родион 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$22
1 день
Escrow
Это была единственная заявка на такую не простую и очень специфичную работу) Дмитрий быстро зашел, разобрался, указал на ошибки и устранил их. Сделал правильную маршрутизацию и научил меня рекомендую, все сделано отлично!
Приятно было работать, когда самому человеку интересно. Спасибо за работу.

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DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад