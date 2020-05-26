Имеется RouterOS на VDS со статическим IP, с установленным на нем пакетом мониторинга Dude - назовем это сервером. Также в наличии железяка Mikrotik Hap Lite - назовем это монитором. Нужно настроить связку следующим образом - ...
Настройка апметрики
есть готовое приложение. 1. нужно добавить апметрику. 2. настроить через апметрику отложенный диплинк, чтобы по ней открывалась внешняя ссылка по webview
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