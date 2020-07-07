Поднять веб-сервер на Windows Server 2012

Я попытался сделать это сам, но явно что-то намудрил, т.к. теперь выдает HTTP Error 503. The service is unavailable.

Этому предшествовали следующие мои действия:

- поставил сервер через роли и компоненты (после этого все еще работало нормально)

- скачал Microsoft Web Platform Installer и оттуда поставил PHP 5.3, причем видно было, что встало оно явно с ошибками

Вот тут и началось HTTP Error 503

В общем, от Вас нужно:

1) Поднять веб-сервер

2) Поставить версию php 5.6.31 (именно эту)

Сервер только что арендованный, полезных данных нет, все можно переустанавливать смело

Доступ к веб-серверу дам через Тимвьювер, если нет возражений.