Пытаемся установить соединение с on premise VPN и Azure VPN gateway. Ресурсы созданы и попытка соединения есть, но соединение отваливается через некоторое время. Нужно настроить соединение и устранить проблему. У нас есть доступ только со ...
Поднять веб-сервер на Windows Server 2012
Я попытался сделать это сам, но явно что-то намудрил, т.к. теперь выдает HTTP Error 503. The service is unavailable.
Этому предшествовали следующие мои действия:
- поставил сервер через роли и компоненты (после этого все еще работало нормально)
- скачал Microsoft Web Platform Installer и оттуда поставил PHP 5.3, причем видно было, что встало оно явно с ошибками
Вот тут и началось HTTP Error 503
В общем, от Вас нужно:
1) Поднять веб-сервер
2) Поставить версию php 5.6.31 (именно эту)
Сервер только что арендованный, полезных данных нет, все можно переустанавливать смело
Доступ к веб-серверу дам через Тимвьювер, если нет возражений.
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