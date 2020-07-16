Требуется помощь в публикации УТ11 на сервере + настройка ISS

Нужно организовать веб-сервис на собственном сервере, где установлена УТ11. Веб сервис будет предназначен для обмена запросами API между нашей базой данных и сервисом на другой стороне. На данный момент опубликована база и развернуты соспоставления модулей веб сервиса, не хватает мозгов довести до ума.

Есть готовые конфиги с предыдущего сервера, где это се работало с той же базой.