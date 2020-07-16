Требуется помощь в публикации УТ11 на сервере + настройка ISS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки421 просмотр

Нужно организовать веб-сервис на собственном сервере, где установлена УТ11. Веб сервис будет предназначен для обмена запросами API между нашей базой данных и сервисом на другой стороне. На данный момент опубликована база и развернуты соспоставления модулей веб сервиса, не хватает мозгов довести до ума.

Есть готовые конфиги с предыдущего сервера, где это се работало с той же базой.

5 лет назад
mmsobolev
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$23
2 дня
Escrow
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Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
29 минут назад
99 отзывов
5 лет назад
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DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад