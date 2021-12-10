Технический архитектор любых бизнес-процессов

Установка и администрирование 1С (УТ 10, 11, Бухгалтерия предприятия, Альфа-авто Автосалон+Автосервис+Автозапчасти и прочие), MYSQL, Установка и администрирование Windows Server + виртуализация + VPN +1С. Верстка и доработка сайтов на HTML, CSS, JS. Внедрение Bitrix24 + интеграции с 1с и телефонией. Полный спектр работ по продуктам MS Office Excel и Acces.