Настройка Bitrix с шаблоном Aspro Next, шаблон уже установлен на сервере и подключен, необходимо сделать (в функционале шаблона всё есть):

Вывести каталог изделий по категориям:

Наборы (кольца и серьги)

Серьги

Кольца

Браслеты

Колье

Кулоны

Цепочки

Для детей

Для мужчин

Сувениры

Характеристики изделия:

Артикул:

Металл: (белое золото, жёлтое золото, серебро, платина и т. д.)

Проба: (585, 750)

Вставка (может быть несколько камней):

Вес:

Размер:

Артикул:

Тех характеристик, которых нет в изделии, они не выводятся

В наборах могут быть отдельные характеристики для разных изделий, например серьги и кольцо

Настройки фильтра каталога (расположение в левой боковой части):

Металл

Проба

Вставка

Вес

Размер

Цена (бегунок от-до)

Вывести 20 единиц товара в каталог

Добавить адреса магазина (карты) в контакты