Настройка SIP телефона в BigBlueButton

Доброго дня всем!

Необходимо настроить BigBlueButton для приема телефонных звонков с помощью SIP. По мануалам самого BBB уже настроили на тестовом сервере, однако на продакшене (продакшн сервер находится за NAT) система постоянно говорит, что пинкод неверный.

В связи с этим ищем фрилансера с опытом работы с BBB и SIP для исправления ошибки и старта работы сервиса.