Настройка SIP телефона в BigBlueButton

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Доброго дня всем!

Необходимо настроить BigBlueButton для приема телефонных звонков с помощью SIP. По мануалам самого BBB уже настроили на тестовом сервере, однако на продакшене (продакшн сервер находится за NAT) система постоянно говорит, что пинкод неверный.

В связи с этим ищем фрилансера с опытом работы с BBB и SIP для исправления ошибки и старта работы сервиса.

5 лет назад
guest_15934551840217
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