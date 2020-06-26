Есть сервер на CentOS и веб-окружении Битрикс. Вчера отвалилась бд, после перезагрузки сайт недоступен. Требуется оперативно починить (возможно, порты закрыты). Связь - в скайпе
Сделать полный аналог сервиса
Нужно на сервере VPS (Ubuntu) сделать полный аналог сервиса serveo.net/localhost.run. То есть, чтобы подключения по ssh локальный хост был доступен в интернете. Сервис должен работать без установки лишнего софта на локальной машине.
Нужно сделать только функционал сервера с подключением по ssh, без лендинга.
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