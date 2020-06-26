Сделать полный аналог сервиса

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  2. Системное администрирование
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Нужно на сервере VPS (Ubuntu) сделать полный аналог сервиса serveo.net/localhost.run. То есть, чтобы подключения по ssh локальный хост был доступен в интернете. Сервис должен работать без установки лишнего софта на локальной машине.

Нужно сделать только функционал сервера с подключением по ssh, без лендинга.

Ubuntu
5 лет назад
artourer
Артур 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Дмитрий
 
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год назад
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5 лет назад