Ошибки в гугл серч

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Закрыт3 заявки492 просмотра

Сайт на вордпрессе.

Гугл серч показывает что к части страниц закрыт доступ в robots.txt

При этом по показанным ссылкам страниц реально нет.

Но количество таких ошибок увеличивается.

Нужно убрать эти ошибки.

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