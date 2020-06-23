Настроить цель на событие в ГА

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка414 просмотров

Всем привет, нужно помочь настроить цель на событие в ГА и привязать к гугл адвордсу. Я настроил, но что-то не работает

5 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alphanash
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад
$5
1 день
Кормил завтраками 2 дня, в итоге ничего не сделал. на связь выходить перестал.

Заявки фрилансеров

alphanash
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад