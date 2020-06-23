Необходимо установить и настроить Яндекс-метрику на сайт CS_CART. По какой-то причине перестал работать. Возможно, нужно что-то переустановить.
Настроить цель на событие в ГА
Всем привет, нужно помочь настроить цель на событие в ГА и привязать к гугл адвордсу. Я настроил, но что-то не работает
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