Установка и настройка Яндекс. метрики на CS-CART.

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки347 просмотров

Необходимо установить и настроить Яндекс-метрику на сайт CS_CART. По какой-то причине перестал работать. Возможно, нужно что-то переустановить.

5 лет назад
Art0bject
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