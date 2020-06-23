VMware 6.7 ESXi после инсталла не видит диск, на который она установлена. Другие диски видит Нужен спец, который пофиксит проблему Бюджет укажите сами
Установка и настройка Яндекс. метрики на CS-CART.
Необходимо установить и настроить Яндекс-метрику на сайт CS_CART. По какой-то причине перестал работать. Возможно, нужно что-то переустановить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
хост на nic.ru почта на яндексе емайл сервис на рассылки getresponse вопросы в личкуСистемное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
В наличии ноут Dell inspiron 3537, установлен ssd на 240 гб + жесткий диск на 500 Гб. Необходимо разбить ссд попалам, на каждую половину установить свою ось (хакинтош и винду). Жесткий сделать файлообменником между ними.Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт не открывается, войти в админке невозможно. Иногда редирект срабатывает. Почистить сайт срочно сейчас и вылечить. Вордпресс.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Настроить ip телефонию через шлюз GOIP на 4 номера с FreePBX через pjsip. Версия FreePBX - 15.0.16.56 Реализовать нужно через разные транки, с маршрутизацией через разные порты GOIP в зависимости от сотового ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется настройка рассылки в sendpulse.comСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Важен опыт поднятия и настройки nginx + php-fpm!!!! Перенести сайт с шаред хостинга под CMS WP Дата центр должен быть в МСК, если у вас есть опыт работы с хостерами у кого ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть шаблон https://app.hubspot.com/marketplace/7747217/products/campaign-creators/campaign-creators_ultimate-conversion-blog-summary Надо его настроить на нашем сайте.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
На фирствдс стоит сайт. Проблема: не приходят уведомления с сайта или с формы обратной связи письма. Видимо проблема на уровне администрирования сервера. Делать нужно сейчас.Системное администрирование7 заявокЗакрыт5 лет назад