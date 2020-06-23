Настройка сервера

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  2. Системное администрирование
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Перечень необходимых работ на сервере (Windows Server 2012):

настроить резервный контроллер домена DNS;

настроить WSUS server на базе данных SQL;

настроить DFS сервер для управления доступом к общим папкам;

настроить канал openVPN для удаленных работников.

SQL
5 лет назад
ab02
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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Дмитрий
 
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