Прием платежей с сайта через яндекс

Есть сайт https://tiktok.s-b-studio.ru/checklist/

Нужно настроить, чтобы по нажатию кнопки "получить чек лист"

у кликнувшего была возможность оплатить продукт через яндекс деньги. (оплата приходит на мой кошелек)

Нужно, чтобы при оплате человек указывал

- Имя

- Е-маил

оплату можно принимать через карту и яндекс деньгами. сумма будет фиксированная.

Человеку на почту в случае успешной оплаты отправляется сразу письмо. Текст письма я скину.

У меня есть свой сервер, где будет размещен скрипт.