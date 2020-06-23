Прием платежей с сайта через яндекс

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Есть сайт https://tiktok.s-b-studio.ru/checklist/

Нужно настроить, чтобы по нажатию кнопки "получить чек лист"

у кликнувшего была возможность оплатить продукт через яндекс деньги. (оплата приходит на мой кошелек)

Нужно, чтобы при оплате человек указывал 

- Имя

- Е-маил

оплату можно принимать через карту и яндекс деньгами. сумма будет фиксированная. 

Человеку на почту в случае успешной оплаты отправляется сразу письмо. Текст письма я скину.

У меня есть свой сервер, где будет размещен скрипт.

5 лет назад
kisskiller
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Георгий
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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5 лет назад