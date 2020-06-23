Push сервер для Битрикс2

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки275 просмотров

Из-под winser 2016, развернули виртуальный сервер через Hyper-V, куда установили VMBitrix для срм. 

Сама срм заработала, а пушсервер не можем запустить.

5 лет назад
guest_15929798417185
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
315 отзывов
5 лет назад
#1
Системное администрирование
Бахтадзе
 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
134 отзыва(-3)
5 лет назад