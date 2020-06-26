Устранить ошибку на сервере

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Закрыт9 заявок424 просмотра

Есть сервер на CentOS и веб-окружении Битрикс. Вчера отвалилась бд, после перезагрузки сайт недоступен. 

Требуется оперативно починить (возможно, порты закрыты). Связь - в скайпе

CentOS
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denvor
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