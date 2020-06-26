Устранить ошибку на сервере

Есть сайт https://tiktok.s-b-studio.ru/checklist/ Нужно настроить, чтобы по нажатию кнопки "получить чек лист" у кликнувшего была возможность оплатить продукт через яндекс деньги. (оплата приходит на мой кошелек) Нужно, чтобы при оплате человек ...