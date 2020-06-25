Перечень необходимых работ на сервере (Windows Server 2012): настроить резервный контроллер домена DNS; настроить WSUS server на базе данных SQL; настроить DFS сервер для управления доступом к общим папкам; ...
Нужен специалист по Atlassian Confluenece (Cloud)
Здравствуйте! Нужно настроить базу знаний в Atlassian Confluenece (облачная версия, на сервер не нужно устанавливать, только настроить облачную версию) . В основных функциях разобрались (облачную версию купили, базовые настройки все сделали), но некоторые моменты не можем сделать и разобраться + нужно установить некоторые плагины для внешнего вида и настроить права доступа для сотрудников
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