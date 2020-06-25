Нужен специалист по Atlassian Confluenece (Cloud)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки1369 просмотров

Здравствуйте! Нужно настроить базу знаний в Atlassian Confluenece (облачная версия, на сервер не нужно устанавливать, только настроить облачную версию) . В основных функциях разобрались (облачную версию купили, базовые настройки все сделали), но некоторые моменты не можем сделать и разобраться + нужно установить некоторые плагины для внешнего вида и настроить права доступа для сотрудников

5 лет назад
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