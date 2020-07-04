Nginx react.js

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Завершен3 заявки412 просмотров

Здравствуйте, нужно разобраться с nginx  и react.js, я там настроил сайт работает но запросы с портом не обрабатываются http://159.65.216.209/

Nginx
5 лет назад
eprem99
Ефрем 
39 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Cap1983
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5 лет назад
$20
1 день
Сделал работу быстро и качественно, рекомендую.
Интересная задача, отличный заказчик. Рекомендую!

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Cap1983
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