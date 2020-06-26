Настройка nginx.conf и php-fpm.conf

Здравствуйте, необходимо профессионально настроить nginx.conf и php-fpm.conf на все ресурсы сервера, т.е. чтобы он выдерживал как можно больше посетителей, под такие характеристики сервера:

32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) RAM DDR3 64 GB 2 x 960 GB NVMe

Я читал про разные настройки этого файла, но т.к. опыта не имею нужна помощь. Хочу чтобы вы сделали настройки и в комментах написали зачем они были сделаны и что они значат.