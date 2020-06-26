Специалист по серверам HP. Нужно настроить ilo для удаленного админ.

Добрый день. Есть сервер HP G7 там стоит ilo3, через локальную сеть можно зайти в вебинтерфейс по http:ip .Но remote console ругается на попытку удаленного соединения, т.к. хочет подключаться по безопасному соединению ssl/tsl. Пробовал настроить ssl там можно выписать сертификат и его зарегистрировать самому через openssl, сделал, но ничего не поменялось, допускаю что где-то ошибку сделал. Возможно нужен домен для ssl, с доменом не понимаю как работать. Готов оплатить работу/консульатцию, готов к обсуждению корректировки бюджета.