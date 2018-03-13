Teriys

Алексей Teriys

 
34 годаРоссия/Ульяновск
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка веб проектов любой сложности. Качественно и в срок.

Личные данные:

Специальность: web-программист

Место жительства: г. Ульяновск

Профессиональные навыки:

Создание сайтов разной сложности:

- визитки

- представительские

- интернет-магазины

Верстка:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Работа с готовыми шаблонами
  • Верстка новых шаблонов с .psd
Программирование:

  • Программирование php
  • Парсер интернет страниц по вашим требованиям
  • Программирование Java Script

Используемые в работе CMS / Framework:

  • MODX Evolution
  • OpenCart
  • WordPress
  • YII (1-2)

Дополнительно:

  • разработка плагинов, установка и настройка готовых
  • услуги по постоянному тех. обслуживанию ресурсов
График работы:

понедельник — суббота

10:00–21:00

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Постоянный контакт (20 часов/сутки).

Всегда расположен к конструктивному диалогу. Готов помочь советом по скайпу.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Сбербанк.

Яндекс Деньги.

PHPWordPressOpenCartAndroidHTMLiOSBootstrapMODXjQueryJavaYii
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