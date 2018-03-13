Добрый день. Есть сервер HP G7 там стоит ilo3, через локальную сеть можно зайти в вебинтерфейс по http:ip .Но remote console ругается на попытку удаленного соединения, т.к. хочет подключаться по безопасному соединению ssl/tsl. Пробовал настроить ...
Личные данные:
Специальность: web-программист
Место жительства: г. Ульяновск
Профессиональные навыки:
Создание сайтов разной сложности:
- визитки
- представительские
- интернет-магазины
Верстка:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Работа с готовыми шаблонами
- Верстка новых шаблонов с .psd
- Программирование php
- Парсер интернет страниц по вашим требованиям
- Программирование Java Script
Используемые в работе CMS / Framework:
- MODX Evolution
- OpenCart
- WordPress
- YII (1-2)
Дополнительно:
- разработка плагинов, установка и настройка готовых
- услуги по постоянному тех. обслуживанию ресурсов
понедельник — суббота
10:00–21:00
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.
Гарантирую:
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Постоянный контакт (20 часов/сутки).
Всегда расположен к конструктивному диалогу. Готов помочь советом по скайпу.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Карта Сбербанк.
Яндекс Деньги.
- $30Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужна верстка лендинга по макету из AI. В макете только desktop версия, нужно отресайзить адаптивный вариант самому, особых требований к адаптивности нет, лишь бы все вмещалось и не было мелких шрифтов. Макет не простой, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $100
Добрый день. Нужно сверстать из pas макет лендинга затем натянуть на cms modx или другую cms, но предпочтения modx. Также предусмотреть возможность создания мультиязычности. В modx есть свои решения например Yams или evoBabel.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад