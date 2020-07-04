Настройка DHCP relay на debian 10

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка376 просмотров

Имеется сервер debian 10 с двумя сетевыми интерфейсами.

Один интерфейс получает ip по dhcp от роутера.

За вторым интерфейсом находятся клиентские машины которые должны получать

ip по DCHCP от того же роутера.

Debian
5 лет назад
Romanmd
Роман 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
С поставленной задачей Дмитрий справился на отлично! Выполнил все быстро! Много подсказывал и советовал. Сразу видно специалист своего дела! Буду обращаться снова. Рекомендую!
Всем советую работать с данным заказчиком. Адекватное общение, адекватные требования, оплата без проблем.

Заявки фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад