Добрый день! Задача следующая: есть программа на Python , которая работает в связке с firefox. Необходимо развернуть программу на сервере, сделать интерфейс нормальный (дизайн смогу предоставить) + сделать что-то вроде личного кабинета и ...
Разобраться с плагином Simple WordPress Membership
Плагин не отправляет письма с ссылкой для регистрации пользователям, оплатившим подписку.
Сапорт хостинга уверяет, что на их стороне все ок – письма должны отправляться. На сайте плагина ни слова о настройке писем – только то, что они отправляются автоматически сразу после оплаты. Поддержка плагина вялая, но более 50к установок и высокая оценка говорит о том, что плагин работает и проблема у меня в настройках.
Доступ к админке или ftp я не даю. Все работы делаем или в скайпе с демонстрацией экрана, или используем тимвивер.
Просьба не слать заранее заготовленные шаблоны писем с описанием "какая вы крутая организация и тд", а писать только по делу
Автоматические письма буду рассматривать, как спам и неуважение.
Спасибо
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