Разобраться с плагином Simple WordPress Membership

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Закрыт1 заявка651 просмотр

﻿Плагин не отправляет письма с ссылкой для регистрации пользователям, оплатившим подписку.

Сапорт хостинга уверяет, что на их стороне все ок – письма должны отправляться. На сайте плагина ни слова о настройке писем – только то, что они отправляются автоматически сразу после оплаты. Поддержка плагина вялая, но более 50к установок и высокая оценка говорит о том, что плагин работает и проблема у меня в настройках.

Доступ к админке или ftp я не даю. Все работы делаем или в скайпе с демонстрацией экрана, или используем тимвивер.

Просьба не слать заранее заготовленные шаблоны писем с описанием "какая вы крутая организация и тд", а писать только по делу

Автоматические письма буду рассматривать, как спам и неуважение. 

Спасибо

WordPress
5 лет назад
inetcom
Олег 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Максим
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад