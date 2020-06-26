Разобраться с плагином Simple WordPress Membership

﻿Плагин не отправляет письма с ссылкой для регистрации пользователям, оплатившим подписку.

Сапорт хостинга уверяет, что на их стороне все ок – письма должны отправляться. На сайте плагина ни слова о настройке писем – только то, что они отправляются автоматически сразу после оплаты. Поддержка плагина вялая, но более 50к установок и высокая оценка говорит о том, что плагин работает и проблема у меня в настройках.

Доступ к админке или ftp я не даю. Все работы делаем или в скайпе с демонстрацией экрана, или используем тимвивер.

Просьба не слать заранее заготовленные шаблоны писем с описанием "какая вы крутая организация и тд", а писать только по делу

Автоматические письма буду рассматривать, как спам и неуважение.

Спасибо