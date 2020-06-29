Добрый день! Задача следующая: есть программа на Python , которая работает в связке с firefox. Необходимо развернуть программу на сервере, сделать интерфейс нормальный (дизайн смогу предоставить) + сделать что-то вроде личного кабинета и ...
Перенести сайт с хостинга на VPS
Сайт на Wordpress находится на хостинге Бегет, нужно перенести его на VPS. Желательно на том же Бегете, но можно рассмотреть и другие варианты.
Сервер и сайт нужно настроить на максимальное быстродействие, чтобы внутренние страницы грузились как можно быстрее. В идеале - загнать в зеленую зону по google pagespeed или хотя бы максимально к ней приблизиться.
Небольшой нюанс. Сейчас на сайте стоит плагин кэширования WP Fastest Cache. Из-за него в плагине Ad Inserter не работает геотаргетинг. Проблему можно решить двумя способами:
1. Настроить всё таким образом, чтобы сайт работал быстро и без кэширования.
2. Подобрать плагин кэширования, с которым в Ad Inserter будет работать геотаргетинг. Подробнее здесь: https://adinserter.pro/documentation/caching
Указывайте, пожалуйста, сроки выполнения и приблизительную цену за весь фронт работы.
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