Перенести сайт с хостинга на VPS

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Сайт на Wordpress находится на хостинге Бегет, нужно перенести его на VPS. Желательно на том же Бегете, но можно рассмотреть и другие варианты.

Сервер и сайт нужно настроить на максимальное быстродействие, чтобы внутренние страницы грузились как можно быстрее. В идеале - загнать в зеленую зону по google pagespeed или хотя бы максимально к ней приблизиться.

Небольшой нюанс. Сейчас на сайте стоит плагин кэширования WP Fastest Cache. Из-за него в плагине Ad Inserter не работает геотаргетинг. Проблему можно решить двумя способами:

1. Настроить всё таким образом, чтобы сайт работал быстро и без кэширования.

2. Подобрать плагин кэширования, с которым в Ad Inserter будет работать геотаргетинг. Подробнее здесь: https://adinserter.pro/documentation/caching

Указывайте, пожалуйста, сроки выполнения и приблизительную цену за весь фронт работы.

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