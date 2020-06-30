Добрый день! Задача следующая: есть программа на Python , которая работает в связке с firefox. Необходимо развернуть программу на сервере, сделать интерфейс нормальный (дизайн смогу предоставить) + сделать что-то вроде личного кабинета и ...
Настройка сервера
Требуется специалист для настройки сервера под проект с видео чатами/онлайн видео, возможно потребуется помощь в подборе хостинга. Подробности при переписке.
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