Настройка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок345 просмотров

Требуется специалист для настройки сервера под проект с видео чатами/онлайн видео, возможно потребуется помощь в подборе хостинга. Подробности при переписке.

5 лет назад
Datasite
Олег 
45 лет
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
34 года
5 лет в сервисе
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Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
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5 лет назад
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Дмитрий
 
44 года
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Сергей
 
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3 года назад
4 отзыва
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Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
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год назад
15 отзывов
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Бахтадзе
 
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5 лет назад