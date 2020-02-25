Спасибо большое Сергею за проделанную работу. К сожалению, условия оказались гораздо сложнее, чем было оценено изначально. Разработчики плагина практически не оставили никакой документации по установке и настройке, поэтому работа заняла несколько больше времени, чем планировалось изначально. Несмотря на это, Сергей протестировал несколько возможных решений, параллельно оптимизировав существующие настройки. Приятно работать с ответственным человеком, готовым доводить дело до конца и погружаться в проблему анализируя ее с разных сторон. Коммуникация была практически мгновенной. Сотрудничеством полностью доволен :) Рекомендую! Буду обращаться сразу к Сергею в следующий раз.