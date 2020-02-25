seryfedor

Сергей Федоров seryfedor

 
38 летРоссия/Ставрополь
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Деплой и оптимизация VPS/VDS под нужды клиента

Поддержка клиентоориентированного хостинга:

Полный цикл - деплой, оптимизация сторонних серверов, техподдержка 24/7, бэкап/восстановление контента +БД и пр.

Centos6+;

Debian8+;

Ubuntu Server 14+;

FreeBSD,

- cPanel, ISPmanager, ISPConfig, Vesta, BrainyCP, Webmin, Plesk

- mysql, htop, ctop, atop, memcache, redis, php-fpm, nginx, apache, iptables, ssh, sftp, openvpn, pptp, tomcat, ftp, vps, virtuozzo, proxmox, zfs, zabbix.

- Joomla!, 1S-Bitrix, WP, OpenCart, Magento, UMI, 

- Развертывание и настройка и обслуживание платформы 1С 8.2/8.3, с типовыми и специальными конфигурациями БД на базе ос Linux Debian/CentOS.

- Установка и обслуживание АТС "Asterisk".

PHPWordPressOpenCartMySQLJoomlaMagentoLinuxNginxCentOSApacheUbuntuDebianFreeBSDБитриксAsteriskISPmanagerRediscPanel
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Shampur
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перенос сайта на другой домен
все выполнено в срок и четко, рекомендую
Приятный в общении, четкое тз, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
simmmis
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Установить NodeRED на голый сервак на heroku
Отлично поработали! Сергей все обьяснил и помог :) спасибо большое!
Отличный клиент. Быстрая коммуникация. Мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
vinznsk
38 летВьетнам
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Настроить плагин Telegram-уведомлений на Redmine 3.4
Спасибо большое Сергею за проделанную работу. К сожалению, условия оказались гораздо сложнее, чем было оценено изначально. Разработчики плагина практически не оставили никакой документации по установке и настройке, поэтому работа заняла несколько больше времени, чем планировалось изначально. Несмотря на это, Сергей протестировал несколько возможных решений, параллельно оптимизировав существующие настройки. Приятно работать с ответственным человеком, готовым доводить дело до конца и погружаться в проблему анализируя ее с разных сторон. Коммуникация была практически мгновенной. Сотрудничеством полностью доволен :) Рекомендую! Буду обращаться сразу к Сергею в следующий раз.
Приятно работать. Постановка задачи четкая, оплата моментальная. Рекомендую к работе. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
kirakosyan
37 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Настроить AWS
Рекомендую Сергея. Профессионально и быстро решил мои вопросы
Четкая постановка задачи. Своевременная информационная и не только, поддержка. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на продолжение оной.
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