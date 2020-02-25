Деплой и оптимизация VPS/VDS под нужды клиента
Поддержка клиентоориентированного хостинга:
Полный цикл - деплой, оптимизация сторонних серверов, техподдержка 24/7, бэкап/восстановление контента +БД и пр.
Centos6+;
Debian8+;
Ubuntu Server 14+;
FreeBSD,
- cPanel, ISPmanager, ISPConfig, Vesta, BrainyCP, Webmin, Plesk
- mysql, htop, ctop, atop, memcache, redis, php-fpm, nginx, apache, iptables, ssh, sftp, openvpn, pptp, tomcat, ftp, vps, virtuozzo, proxmox, zfs, zabbix.
- Joomla!, 1S-Bitrix, WP, OpenCart, Magento, UMI,
- Развертывание и настройка и обслуживание платформы 1С 8.2/8.3, с типовыми и специальными конфигурациями БД на базе ос Linux Debian/CentOS.
- Установка и обслуживание АТС "Asterisk".
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
все выполнено в срок и четко, рекомендую
Ответный отзыв
Приятный в общении, четкое тз, рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
4 года назад
Отлично поработали! Сергей все обьяснил и помог :) спасибо большое!
Ответный отзыв
Отличный клиент. Быстрая коммуникация. Мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
4 года назад
Спасибо большое Сергею за проделанную работу. К сожалению, условия оказались гораздо сложнее, чем было оценено изначально. Разработчики плагина практически не оставили никакой документации по установке и настройке, поэтому работа заняла несколько больше времени, чем планировалось изначально. Несмотря на это, Сергей протестировал несколько возможных решений, параллельно оптимизировав существующие настройки. Приятно работать с ответственным человеком, готовым доводить дело до конца и погружаться в проблему анализируя ее с разных сторон. Коммуникация была практически мгновенной. Сотрудничеством полностью доволен :) Рекомендую! Буду обращаться сразу к Сергею в следующий раз.
Ответный отзыв
Приятно работать. Постановка задачи четкая, оплата моментальная. Рекомендую к работе. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
$20
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Сергея. Профессионально и быстро решил мои вопросы
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Своевременная информационная и не только, поддержка. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на продолжение оной.