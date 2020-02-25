Настроить AWS

Системное администрированиеЗавершен3 заявки225 просмотров
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Необходимо настроить проект на NodeJs в AWS

Необходимо:

1. GitHub Connect

2. AutoDeploy Когда происходить новый пуш в мастер 

Будет 2 приложения

4 года назад
kirakosyan
37 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
seryfedor
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Рекомендую Сергея. Профессионально и быстро решил мои вопросы
Четкая постановка задачи. Своевременная информационная и не только, поддержка. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на продолжение оной.
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