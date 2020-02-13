Web-панель для операторов колл-центра (Vue или React)

Требуется сделать веб-аналог старого приложения на Qt для совершения звонков и работы с текущими заказами, только фронтенд.

Фреймворк – предпочтительно vue.js, но можно и обсудить.

Кратко она должна уметь:

1) Исходящие/входящие вызовы через sip/webrtc. А также альтернативный вариант, без непосредственного совершения звонков, но с обработкой входящих событий о текущем звонке полученных с сервера посредством sse (поступил звонок/взята/положена трубка, произошел трансфер звонка)

2) Выводить список заказов с сервера, а также список последних совершенных звонков

3) Вносить изменения в заказ (статус, телефон клиента, комментарий etc) и отправлять это на сервер

В момент входящего вызова показывать информацию о клиенте, полученную с сервера в ответ на запрос с номером телефона клиента

По ссылке многобукв, скриншоты и подробности (нечто среднее между брифом и ТЗ) –https://docs.google.com/document/d/1klI6xoK_2lMEgptOJ3ezAATAyMa_wt03ixUB8yzgjQE/edit?usp=sharing

Скринкаст с демонстрацией работы того самого предшественника на Qt (5 мин., без звука к сожалению, может позже сделаю со звуком) - https://cloud.mail.ru/public/3srj/sK2QQu2Ky