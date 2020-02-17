Рутовый пароль

Системное администрированиеЗавершен3 заявки195 просмотров
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Доброго дня!

Ситуация следующая:

Человек настраивал нам новый сервер

VPS  от джино jino.ru (пароль от личного кабинета хостинга есть)

Затем человек пропал не предоставив рутовый пароль

Есть только пароли от фтп

Что нужно сделать

Создать новый рутовый пароль

Возможно ли это в текущей ситуации?

Если да, то сколько это будет стоить?

Насколько я понимаю ситуация достаточно простая, поэтому бюджет чем скромнее тем лучше)

4 года назад
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
bagas
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$3
1 день
WMZ
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