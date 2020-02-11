Собрать explorer для DIP3 монеты

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка202 просмотра
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Собрать explorer для DIP3 монеты https://github.com/bulwark-crypto/bulwark-explorer чтобы получилось вот так: https://explorer.bulwarkcrypto.com/

Исходный код (с правками оригинала) нужно будет предоставить, чтобы наш разработчик смог установить на сервер + потом вносить правки.

4 года назад
fusen
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад