Собрать explorer для DIP3 монеты

Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: Сайт на Joomla, недавно переносили на новый аккаунт одного и того же хостинга. Вроде все настройки произвели, но доступ в админку не удается восстановить. Пишет "У вас нет доступа к административной панели ...