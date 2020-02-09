Ускорить загрузку главной страницы сайта

Сайт на джумле.

Показатели в пейдж спид очень низкие.

Уже обращался к специалисту.

После анализа и ряда работ по оптимизации был дан вердикт

"Сайт при создании элементов запоминает их в базе данных

и потом выдаёт оттуда. Поэтому никакие изменения в коде

не помогут. Нужно пересоздавать элементы сайта.

В частности виджеты с картинками.

Это всё равно что заново всё наполнять.

Ну только без заначки самих картинок."

Человек не взялся выполнить эту работу так как запланировал поездку на длительное время.

Ищу того кто выполнит.