Настроить торрент-трекер TorrentPier

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Настроить систему рейтингов

Включить счетчик скаченных раздач.

Описаны зримые проблемы. Внутри кода их скорее всего гораздо больше.

В общем полностью настроить код на хорошую работу трекера.

4 года назад
guest_15812541848489
4 года в сервисе
Был
4 года назад