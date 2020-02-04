Создать сервер

$25
Системное администрированиеЗакрыт16 заявок594 просмотра
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Нужно создать сервер, поднять его и настроить, подробное тз скину в личку

4 года назад
galyckdanil
Виктор 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад