Необходимо настроить и добавить IP телефонию в компанию

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки178 просмотров
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Необходимо настроить и внедрить IP телефонию, также настроить синхронизацию с Bitrix24.

Компания территориально находится в Молдове ( операторы связи которые тут работают Orange, Unite, Moldcell.

4 года назад
cartridge45
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад