Установить Symphony на сервере

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Привет. 

есть убунту сервер. 

задачка зацепиться в тимвьювер до терминала на моей машине (прямой рут не дам) и выполнить установку симфони с выносом директории, отконфигурировать lamp там же под него. 

4 года назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад