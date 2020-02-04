Упал сайт tutnout.ru на opencart 2.3. Нужно поднять

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Системное администрированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Пытался установить метрику от яндекса, но что-то пошло не так и появилась ошибка. Перезалил файлы сайта в надежде вернуть первоначальное состояние, теперь выходит ошибка:  404 "The requested URL / was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request." 

OpenCart
4 года назад
ilpamaf
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад