Два домена, один почтарь, правильная настройка PTR и всего остального

Здравствуйте! Есть почтарь на HMAILSERVER, на него завели два домена, через год начались какие-то проблемы с отправкой и доставкой. Выяснил, что провайдер не добавил PTR запись на один домен (на второй я и не просил ибо не знаю, а можно ли) Вообщем PTR добавили - один домен заработал, второй на некоторые адреса не может почту отослать - вроде как почтари не принимают от него почту (Error Type: SMTP

Remote server (213.87.44.21) issued an error.

hMailServer sent:

Remote server replied: 554 CMGW mx5.mts.ru bizsmtp 000,000,000,000 No

reverse DNS

- нули это я так свой ip спрятал)

Вообщем надо разобраться что кому написать, куда вписать и всё правильно настроить, чтоб два домена нормально заработали на одном почтаре