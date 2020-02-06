Два домена, один почтарь, правильная настройка PTR и всего остального

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки263 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Есть почтарь на HMAILSERVER, на него завели два домена, через год начались какие-то проблемы с отправкой и доставкой. Выяснил, что провайдер не добавил PTR запись на один домен (на второй я и не просил ибо не знаю, а можно ли) Вообщем PTR добавили - один домен заработал, второй на некоторые адреса не может почту отослать - вроде как почтари не принимают от него почту (Error Type: SMTP

    Remote server (213.87.44.21) issued an error.

    hMailServer sent:

    Remote server replied: 554 CMGW mx5.mts.ru bizsmtp 000,000,000,000 No 

reverse DNS

- нули это я так свой ip спрятал)

Вообщем надо разобраться что кому написать, куда вписать и всё правильно настроить, чтоб два домена нормально заработали на одном почтаре

4 года назад
mtihonov
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад