Нужно создать регистрацию на сервер Http://www.opengts.org/ для GPS

$10
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка206 просмотров
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Нужна регистрация на сервер Http://www.opengts.org/ для GPS.

Данный сервис уе установлен на моем сервере, нужно создать учетную запись и научить пользоваться данным сервисом.

4 года назад
guest_15806756521158
4 года в сервисе
Был
4 года назад