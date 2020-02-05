Необходимо настроить и внедрить IP телефонию, также настроить синхронизацию с Bitrix24. Компания территориально находится в Молдове ( операторы связи которые тут работают Orange, Unite, Moldcell.
Нужно создать регистрацию на сервер Http://www.opengts.org/ для GPS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна регистрация на сервер Http://www.opengts.org/ для GPS.
Данный сервис уе установлен на моем сервере, нужно создать учетную запись и научить пользоваться данным сервисом.
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