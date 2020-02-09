Установка centos 8

Здравствуйте! Есть почтарь на HMAILSERVER, на него завели два домена, через год начались какие-то проблемы с отправкой и доставкой. Выяснил, что провайдер не добавил PTR запись на один домен (на второй я и не просил ...
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Нужно
1. установить centos 8
2. Настроить IP адреса, много (датацентр Ovh)
3. настроить firewall (nftables)
4. установить 3proxy 0.8.13 (настраивать не нужно, конфиг готовый возьмем со старого сервера)
5. настроить запись логов 3proxy в базу данных (сам 3proxy поддерживает)
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