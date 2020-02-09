Установка centos 8

Системное администрированиеЗавершен4 заявки214 просмотров
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Нужно 

1. установить centos 8

2. Настроить IP адреса, много (датацентр Ovh)

3. настроить firewall (nftables)

4. установить 3proxy 0.8.13 (настраивать не нужно, конфиг готовый возьмем со старого сервера)

5. настроить запись логов 3proxy в базу данных (сам 3proxy поддерживает)

CentOS
4 года назад
Aleanza
Андрей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$30
1 день
WMZ
Все чётко. рекомендую.
толковый адекватный заказчик