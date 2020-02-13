Здравствуйте! Есть почтарь на HMAILSERVER, на него завели два домена, через год начались какие-то проблемы с отправкой и доставкой. Выяснил, что провайдер не добавил PTR запись на один домен (на второй я и не просил ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить VPS сервер для быстрой работы WordPress (приму к сведению рекомендации).
На сервере стоит сайт. Заходов очень мало. Но несмотря на это он виснит в день раз по 10! Нехватает операционки.
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