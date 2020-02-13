Необходимо настроить VPS сервер

$15
Системное администрированиеЗавершен9 заявок210 просмотров
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Необходимо настроить VPS сервер для быстрой работы WordPress (приму к сведению рекомендации).

На сервере стоит сайт. Заходов очень мало. Но несмотря на это он виснит в день раз по 10! Нехватает операционки.

4 года назад
Jeronimo-go
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$20
1 день
З й раз работаем с Алексеем. Как всегда все быстро и качественно.
Спасибо за заказ! Евгений - отличный заказчик!