Настройка интеграции транспортной службы на сайте

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Добрый день! Необходимо настроить интеграцию с транспортной компанией, сайт на основе bitrix, транспортная компания СДЭК.

Спасибо

4 года назад
karina-05
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад