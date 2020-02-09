Перенос сайта на Opencart на новый сервер

Здравствуйте! Есть почтарь на HMAILSERVER, на него завели два домена, через год начались какие-то проблемы с отправкой и доставкой. Выяснил, что провайдер не добавил PTR запись на один домен (на второй я и не просил ...
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Добрый день! Задача - перенести сайт на новый сервер с более высокими версиями php, mysql и т.п. С последующей доводки до "ума"
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