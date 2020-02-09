Перенос сайта на Opencart на новый сервер

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок181 просмотр
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Добрый день! Задача - перенести сайт на новый сервер с более высокими версиями php, mysql и т.п. С последующей доводки до "ума"

OpenCart
4 года назад
fox5710
Сергей 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад