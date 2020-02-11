Нужно запустить сайт на VPS (Python)

Системное администрированиеЗавершен6 заявок184 просмотра
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Добрый день! 

Есть сайт простой одностаничник с калькулятором стоимости написан на Python

(скрин с адресом сайта и самой ошибкой прикрепил) 

Сайт упал в связи с неуплатой VPS задержали оплату на 1 день. Уже оплачен.

Нужен специалист который сможет подключится к серверу и запустить возможно это приложение с сайтом.

Как то так) Возможно там другая проблема. 

От вас навыки работы с: Python и VPS без админки!

В заявки напишите сроки и цену решения вопроса.

Python
4 года назад
Zhenia_Boin
Евгений 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$20
1 день
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