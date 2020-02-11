Нужно запустить сайт на VPS (Python)

Добрый день!

Есть сайт простой одностаничник с калькулятором стоимости написан на Python

(скрин с адресом сайта и самой ошибкой прикрепил)

Сайт упал в связи с неуплатой VPS задержали оплату на 1 день. Уже оплачен.

Нужен специалист который сможет подключится к серверу и запустить возможно это приложение с сайтом.

Как то так) Возможно там другая проблема.

От вас навыки работы с: Python и VPS без админки!

В заявки напишите сроки и цену решения вопроса.