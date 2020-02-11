Exim4 - разобраться с рассылкой спама, настроить exim

Есть сервер на debain 9 и почтовый сервер на exim 4.89. Сервер работал 2 года и недавно начали рассылать спам через exim. Моих знаний не хватает выяснить как это делают.

Необходимо разобраться с рассылкой. И грамотно почтовый сервер, в общем провести аудит почтовика

Буду примерно с 10-00 в онлайне, дам доступ по тимвиверу, т.к. доступ к серверу по ключам, менять потом мне долго да и не помню как.