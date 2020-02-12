Восстановить доступ к админке Joomla

Системное администрированиеЗавершен6 заявок230 просмотров
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Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой:

Сайт на Joomla, недавно переносили на новый аккаунт одного и того же хостинга. Вроде все настройки произвели, но доступ в админку не удается восстановить.

Пишет "У вас нет доступа к административной панели сайта."

Нужна помощь. Стандартным методом (смены пароля через MySql) не удалось решить проблему. Нужна помощь более продвинутых спецов.

Joomla
4 года назад
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
webbooster
Денис 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
31 отзыв(-1)
4 года назад
$15
1 день
Спасибо, Денис! Все очень оперативно! Рекомендую!
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