Восстановить доступ к админке Joomla

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой:

Сайт на Joomla, недавно переносили на новый аккаунт одного и того же хостинга. Вроде все настройки произвели, но доступ в админку не удается восстановить.

Пишет "У вас нет доступа к административной панели сайта."

Нужна помощь. Стандартным методом (смены пароля через MySql) не удалось решить проблему. Нужна помощь более продвинутых спецов.