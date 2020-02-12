Восстановить доступ к админке Joomla

Настроен 3proxy на CentOS 7 с цепочкой parent. Авторизация происходит по логину/паролю пользователя (login1 password1) Есть цепочка parent, которая задает подключение к другому прокси серверу с другими логин/паролем parent 1000 http 10.10.10.10 1290 login2 password2 Нужно сделать парсинг пароля ...
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Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой:
Сайт на Joomla, недавно переносили на новый аккаунт одного и того же хостинга. Вроде все настройки произвели, но доступ в админку не удается восстановить.
Пишет "У вас нет доступа к административной панели сайта."
Нужна помощь. Стандартным методом (смены пароля через MySql) не удалось решить проблему. Нужна помощь более продвинутых спецов.
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