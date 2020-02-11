Проблема с сайтом OpenCart нужна оптимизация

В Error-логе веб-сервера ( https://wiki.ukraine.com.ua/hosting:my-sites:logs#error ) можно увидеть следующего рода ошибки:

[unique_id XkpWZuAgIGDCA4wh9-MqkQAAAPQ] [host aparat.ua] Backend error on sending request(GET / HTTP/1.0); uri(/) content-length(0) (lsphp is killed?): ReceiveAckHdr: timeout 300 is exceeded, referer https://aparat.ua/

Из их содержания следует, что один из скриптов сайта превышает выделенное ему время выполнения (300 секунд).

Также стоит отметить, что по отношению к Вашему хостинг-аккаунту были применены ограничения в связи с регулярным превышением лимита использования процессорного времени в рамках web сервера, о котором было упомянуто в административно обращении #8695463, которое Вы можете найти на странице https://adm.tools/support/

Эти ограничения также могут отрицательно влиять на работу сайта. Более подробную информацию о них можно найти на странице https://wiki.ukraine.com.ua/hosting:overload