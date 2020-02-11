Исправить ошибку SMTP сервер

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки282 просмотра
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Возникает ошибка при отправке писем через SMTP сервер.

Connection could not be established with host smtp.yandex.com [ #0] at /var/www/vhosts/**.de/httpdocs/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/StreamBuffer.php:269)"} []

сервер smtp настроин у меня правильно, но не понятно почему выходит эта ошибка, на другом vps сервере такой ошибки нет.

4 года назад
subone199
32 годаГермания
4 года в сервисе
Был
4 года назад