Нужно настроить на сервере FFmpeg для потоков

добрый день друзья мне нужно вот эти пару вещей настроить на моем сервере !

1) Настроить ffmpeg для транскодинга на видеокарте. ( установить свой логотип вставит текст и время)сделать скрипт для трансляции файлов через tsplay

2) свой логотип вставка текста и время уже установили нужно только поправить ее или сделать скрипт для установки логотипа под любое разрещение экрана

3) И настроить астру под свои адапторы иногда адаптор слетает при приеме сигнала !