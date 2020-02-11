добрый день друзья мне нужно вот эти пару вещей настроить на моем сервере ! 1) Настроить ffmpeg для транскодинга на видеокарте. ( установить свой логотип вставит текст и время)сделать скрипт для трансляции файлов через tsplay 2) свой логотип вставка ...
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Настройка apisystem
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