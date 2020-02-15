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Написать bash скрипт по добавлению доп ip на интерфейс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Регулярно покупаем дополнительные ip адреса на сервера.
Есть файл, со списком ip адресов, нужно через команду ifconfig проверять, если каких нет, но есть в файле, соответственно прописывать на интерфейсы сервера и перезагружать интерфейсы, чтобы сразу работало, также надо проверять что они реально заработали, например через пинг, если не заработали кричать об ошибке.
Сервера есть разные, есть интерфейсы eth0, а есть venet0
Машины Centos 6 и Centos 7
Нужно сделать универсально чтобы работало везде.
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