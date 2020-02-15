Написать bash скрипт по добавлению доп ip на интерфейс

Регулярно покупаем дополнительные ip адреса на сервера.

Есть файл, со списком ip адресов, нужно через команду ifconfig проверять, если каких нет, но есть в файле, соответственно прописывать на интерфейсы сервера и перезагружать интерфейсы, чтобы сразу работало, также надо проверять что они реально заработали, например через пинг, если не заработали кричать об ошибке.

Сервера есть разные, есть интерфейсы eth0, а есть venet0

Машины Centos 6 и Centos 7

Нужно сделать универсально чтобы работало везде.